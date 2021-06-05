Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Norfolk bölgesinde kasasının arka kapağında el ve ayakları bağlı, kaçırılan bir kadın resmi bulunan kamyonet görüldü.

OLDUKÇA GERÇEKÇEYDİ

Resim o kadar gerçekçi çizilmişti ki adeta kadın kamyonetin kasasında üzeri açık halde götürülüyor gibiydi.

Kamyoneti görenler fotoğrafını sosyal medyada paylaşınca olay büyük tepki çekti.

'NEFRET SUÇU' SORUŞTURMASI

Tepkilerin büyümesi üzerine polis, kamyonet sürücüsü hakkında “nefret suçu” soruşturması başlattı.

Fotoğrafı Facebook sayfasında paylaşan grafik tasarımcı Sophia Forte, “Bir sanatçı niçin böyle bir eser yapar ve biri niçin bunu arabasına koyar anlayamıyorum. Bunlar kadına şiddeti normalleştiren şeyler” dedi.

ABARTILDIĞINI DÜŞÜNDÜLER

Bazı yorumcular da olayda abartılacak bir şey olmadığını, işin komik tarafına bakılması gerektiğini ifade ettiler.

Kamyonet ise daha sonra resmin üzeri yazılarla kapatılmış halde görüldü.

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