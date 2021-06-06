Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle son iki gündür camiler ırkçı grupların hedefi hâline geldi. Başkent Viyana olmak üzere bazı şehirlerde “Dikkat yakınlarda politik İslam var (cami)” tabelaları ile Müslümanlar hedef gösterildi. Skandal tabelaların aşırı sağcılar tarafından yerleştirildiğini açıklayan yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu açıklandı. Avusturya İslam Cemaati (İGGÖ) Başkanı Ümit Vural "Müslümanları tehlikeli gibi gösteren İslam Haritası adlı uygulamayla birlikte camilerimize çirkin levhalar asıldı. Bu uygulama şu an kullanılmıyor ancak yetkililer dijital haritanın tamamen durdurulduğunu açıklamalı” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya 'İslamofobi' tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamofobi'ye karşı harekete geçilmesi gerektiğini belirterek "Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır" sözleriyle Batı ülkelerine tepki gösterdi.