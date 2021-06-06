Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Ankara’nın girişimleriyle FETÖ, özellikle Afrika kıtasında bitme noktasına geldi. Son olarak Togo hükûmeti ülkede ilk kez bir FETÖ iltisaklı eğitim kurumun kapatırken, 15 Temmuz 2016’dan bu yana Afrika’da 156 FETÖ okulunun kapısına kilit vurulmuş oldu. Bugüne kadar 25 Afrika ülkesi FETÖ’nün sözde ‘eğitim’ adı altında yürüttüğü faaliyetlerine son verdi. Türkiye’nin Afrika kıtasındaki diplomatik girişimleri ve talebi sonucunda söz konusu FETÖ okulları, Türkiye Maarif Vakfına devredildi.

EN ÇOK OKUL KAPATAN MALİ

Afrika kıtasında 21 FETÖ okulu ile en çok okulu kapatan ülke Mali olurken, Mali’yi 14 okulla Kamerun, 13 okulla Senegal ve 11 okulla Tanzanya izledi. Afrika ülkelerinden Gine 10, Moritanya 9, Nijer 9, Somali 7, Sudan 6, Çad 6, Etiyopya 5, Tunus 5, Ekvator Ginesi 4, Fildişi Sahili 4, Gabon 4, Gambiya 4, Kongo 4, Kongo Demokratik Cumhuriyeti 3, Madagaskar 4, Burundi 3, Güney Afrika 3, Sierra Leone 2, Cibuti 2, Gana 2 ve son olarak Togo 1 FETÖ okulunu Türkiye Maarif Vakfına devretti. Türkiye Maarif Vakfının şu anda yurt dışında toplam 357 eğitim kurumu bulunuyor. Tüm kıtalarda eğitim faaliyeti yürüten Vakıf, 42 bin öğrenciye eğitim veriyor. Yurt dışındaki okullarda büyük çoğunluğu yerel olmak üzere 5 bin akademik ve idari personel çalışıyor. Afrika’da kıtasında ise Türkiye Maarif Vakfı eğitim kurumlarında 10 binden fazla öğrenci eğitim alıyor.

Afrika'da FETÖ'ye ait bir okul daha kapatıldı Togo Dışişleri Bakanı Dussey, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında konuştu. Dussey, Türkiye'nin girişimleri sonucu Batı Afrika ülkesi Togo'da FETÖ'ye ait bir okulun kapatıldığını bildirdi.