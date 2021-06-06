Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü İylam eyaletine bağlı Salih Abad kenti olan deprem, yerel saatle 09.24'te kaydedildi.

CAN VE MAL KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Depremin 9 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Irak Başbakanı Kazımi: İran ile ilişkilerimizin en iyi dönemi Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, ülkesi ile İran'ın aralarındaki ilişkinin tarihin en iyi döneminde olduğunu söyledi.

İran Petrol Bakanı'ndan rafineride çıkan yangın ile ilgili açıklama İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, dün İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde bulunan petrol rafinerisinde başlayan ve halen devam eden yangının üretim birimlerine zarar vermediğini duyurdu.