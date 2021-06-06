Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mesaj 20 dakika içinde yayından kaldırıldı ama troll ordusu, mesaja tepki olarak İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in öldüğüne dair mesajlar yayımladı.

Binlerce kişi kraliçe için “Huzur İçinde Uyu” yazılı paylaşımlarda bulundu. Çoğu kişi de kraliçenin soluk yüzlü, gözleri kapalı fotoğrafını yayımlayarak “Kraliçe Elizabeth 1926-2021” ifadesini kullandı. Kelimesi kelimesine aynı mesajların, binlerce kullanıcı tarafından kendilerininmiş gibi paylaşıldığı dikkat çekti.

"Mesajımız 20 dakika sonra sansürlendi"

Elçilik yetkililerinden Christina Scott, “Mesajımız 20 dakika sonra sansürlendi. Bu, geçen seneki mesajımızın kaldırılmasından beş dakika daha uzun sürdü. Sansürcüler bu sene daha meşgul herhalde” dedi.

Oxford Üniversitesi'ndeki Oxford İnternet Enstitüsü ve Associated Press tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, Çin'in sosyal medyadaki yükselişini bir sahte hesap ordusunun desteklediğini ortaya koymuştu.

İngiltere'yi korkutan artış: 3 ay sonra yeniden yükseldi İngiltere'de, asıyla da entegre olarak vaka sayılarında yaşanan düşüş, 3 ay sonra tersine dönerek yeniden 24 saatte 6 bin 238 vakanın görülmesiyle artarak endişelendirdi.

II. Elizabeth ile Biden 13 Haziran'da görüşecek Buckingham Sarayı, Kraliçe II. Elizabeth'in ABD Başkanı Joe Biden ile 13 Haziran'da Windsor Kalesi'nde görüşeceklerini duyurdu.