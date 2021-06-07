Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göçmen kriziyle ilgili Guatemala'ya temaslarda bulunmak üzere uçağa binen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in uçağı teknik bir arıza nedeniyle Maryland'e zorunlu iniş yaptı. Hava kuvvetlerine ait Air Force 2 uçağında Harris ile birlikte seyahat eden Symone Sanders yaptığı açıklamada, Harris'in başka bir uçakla yola devam edeceğini söyleyere, "Endişe edecek bir durum yok" dedi.

Uçaktan ayrılırken kısa bir açıklama yapan Kamala Harris, "Ben iyiyim. Hepimiz kısa bir dua ettik. Her şey yolunda" dedi.

Time dergisi, Joe Biden ve Kamala Harris'i "Yılın Kişisi" seçti ABD'de haftalık yayın yapan "Time" dergisi, geleneksel "Yılın Kişisi" anketinde, bu yıl ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Parti Başkan Adayı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Adayı Kamala Harris'i seçti.