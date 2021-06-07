Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uygulanan 300 milyon doz aşı sonrası ABD normalleşme sürecine girerken koronavirüs çocuklar arasında yayılmaya başladı.

Houston'daki Baylor College of Medicine'de tıbbi direktör yardımcısı Dr. Richina Bicette, çocukların şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki toplam Covid-19 vakalarının yaklaşık yüzde 25'ini oluşturduğunu açıkladı.

VİRÜS SAVUNMASIZ OLANLARI ARIYOR

Bicette, "Yetişkinler aşılanarak koruma ve bağışıklık kazandıkça, virüs toplumda savunmasız bir konakçı arıyor ve pediyatrik hastalar bu tanıma uyuyor" dedi.

Konu ile ilgili ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan bir araştırma, 2021'in ilk üç ayında büyük çoğunluğu Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 12 ila 17 yaş arasındaki 200'den fazla genci inceledi.

GENÇLERİN YÜZDE 5'İ ENTÜBE EDİLİYOR

Raporda, gençlerde ölüm görülmemesine rağmen, yaklaşık üçte birinin yoğun bakım ünitelerine kabul edildiği ve kabaca yüzde 5’inin entübe edildiği bildirildi.

AŞI 12 YAŞ ALTI İÇİN İNCELENECEK

ABD’de 12 yaş ve üzeri gençlerin aşı olması onaylanırken Gıda ve ilaç Dairesi’nin (FDA) önümüzdeki Perşembe günü 12 yaşın altındaki çocuklar için aşı onayını görüşeceği bildirildi.

ABD'de koronavirüsten son 24 saatte 373 kişi öldü Dünyada koronavirüs sebepli en çok ölüm vakasının yaşandığı ABD'de son 24 saatte 373 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı ise 597 bin 377'ye yükseldi.

Koronavirüs çocukları daha az etkiliyor Çocukların yetişkinlere göre Covid-19’dan çok daha az etkilendikleri yeni bir araştırmayla doğrulandı.