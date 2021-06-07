Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keşmir’in Hindistan kontrolündeki Srinagar şehrinde dört yaşındaki Ada Yasir Mir, evinin önünde bir leopar tarafından sürüklenerek ormanlık alana götürüldü.

Ada’nın, saldırıdan önce kardeşinin doğum günü kutlaması için Barbie kıyafetleri giyip taç taktığı ve aile fertlerini çağırmaya gittiği öğrenildi.

GERİYE OYUNCAĞI KALDI

Ada dışarı çıktıktan birkaç dakika sonra da aile küçük kızlarının çığlığı ile dışarı koştu ancak Ada'yı bulamadı.

Ailesi tarafından saatlerce aranan küçük kızın ceset parçaları ormanlık alanda bulundu.

Minik Ada’dan geriye, elinde tuttuğu oyuncak bebeği kaldı.

BÖLGE HALKI TEDİRGİN

Bölge halkı, civarda vahşi leoparlar dolaştığına dair yetkilileri uyardıklarını ama hiçbir şey yapılmadığını söyledi.

Hayvan otlatan köylülere leopar saldırdı Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hayvanlarını otlatan çobanlara saldıran leopar, av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Leopar, otel çalışanını öldürdü Hindistan'da dağlık bölgede yarısı yenmiş erkek cesedi bulundu, orman yetkilileri saldırgan hayvanın peşinde.