Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 86 bin 498 vaka görüldü. Günlük vaka sayısı 63 gün sonra ilk kez 100 binin altına inerken son 66 günün en düşük seviyesine geriledi.

Toplam vaka sayısının 28 milyon 996 bin 473'e çıktığı ülkede son 24 saatte 2 bin 123 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten toplam can kaybı sayısı 351 bin 309'a ulaştı.

Ülkedeki vaka sayısı 4 Nisan'da 100 binin, 15 Nisan'da 200 binin, 21 Nisan'da 300 binin, 30 Nisan'da 400 binin üzerine çıkmıştı.

Can kayıpları ise halen günde 2 binin üzerinde seyrediyor. Günlük can kaybı sayısı da 28 Nisan'da 3 bini, 8 Mayıs'ta 4 bini aşmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529'a kadar yükselmişti.

26 GÜNDÜR İYİLEŞENLER YENİ VAKADAN FAZLA

Hindistan'da son 24 saatte 182 bin 282 Kovid-19 hastası iyileşti. İyileşenlerin sayısı 26 gündür yeni vaka sayısını aşarken salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

İyileşme oranının yüzde 94,29 olduğu ülkede, 1 milyon 303 bin 702 hastanın tedavisi sürüyor.

Resmi açıklamanın 5 katı! Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin gerçek sayısı 1,6 milyon New York Times gazetesi, yaptığı araştırmada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da salgına bağlı ölüm sayısının resmi açıklanandan en az 5 kat fazla olduğunu belirtti.

236 MİLYON DOZ AŞI UYGULANDI

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında bugüne dek 236 milyon 198 bin 726 dozdan fazla aşı yapıldı.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Hindistan'da koronadan ölenlerin cesetleri nehre atılıyor Hindistan'da korona salgını nedeni ile ölenlerin cesetleri nehre atılıyor

1 Haziran sonrası en büyük risk Hindistan varyantı Türkiye’de artan koronvirüs vakaları alınan tedbirlerle beraber düşüşe geçerken Bakan Koca geçtiğimiz Nisan ayında koronavirüsün Hindistan varyantının Türkiye'de de görüldüğünü açıklamıştı. Uzmanlar 1 Haziran'da başlayacak normalleşme sürecinde Hindistan varyantının risk oluşturmasından endişe ediyor.

Kara mantar kabusu büyüyor! Hindistan'da ortaya çıkan, sonrasında Mısır ve Irak'ta görülen kara mantar hastalığı Latin Amerika bölgesinde de kendisini gösterdi. Meksika'da Covid-19 atlatan bir kişinin kara mantar hastalığına yakalandığını açıklayan yetkililer, hastanın enfeksiyon nedeniyle sol gözünü, burnunu ve damağını kaybettiğini belirtti.