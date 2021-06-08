Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan 78 yaşındaki Ratko Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumluydu. Hakkında 1995 yılında hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklandı ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da yakalandı. Binlerce masumun kanını akıtan Mladic, Mayıs 2012'de yargılanmaya başladı. Yaptığı katliamlardan dolayı "Bosna Kasabı" olarak anılan cani ömür boyu hapse çarptırıldı. Ancak bu karar itiraz etti. Hollanda'nın Lahey şehrindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması (IRMCT), Mladic'in müebbet hapis cezasını bugün onadı. Bu karar, Bosnalılar ve Türkiye başta olmak üzere birçok kesim tarafından memnuniyetle karşılandı.

NATO GENEL SEKRETERİ STOLTENBERG: KARAR DOĞRU

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de memnun olanların tarafında olduklarını açıkladı. Stoltenberg "Mladic'in 1995'te Srebrenitsa'da binlerce Bosnalı erkek ve gencin öldürülmesi dahil olmak üzere sivillere yönelik acımasız suçlardan sorumlu tutulması doğrudur" dedi. NATO'nin 1990'larda Balkanlar'da iki etnik savaşın sonlandırılmasında, Avrupa tarihinde karanlık ve utanç dolu bir bölümün kapatılmasında rol oynadığını kaydeden Stoltenberg "Bölge, ittifakımız için stratejik olarak önem taşımaya devam etmektedir. Barış ve uzlaşıyı destekleyerek Batı Balkanlar'da istikrar ve güvenliğe katkı sağlamayı sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'Bosna Kasabı'na ömür boyu hapis Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2017’de hakkında ömür boyu hapis cezası verilen Bosna Kasabı lakaplı Ratko Mladiç’in itirazı reddedilerek, ömür boyu hepis cezası onandı.

'Mladic'in yaşattığı acının yerini hiç bir ceza tutamaz' Bosna'daki savaşta, toplama kampının tel örgüleri önünde çekilen fotoğrafı ile "Time" dergisine kapak olan Alic, "Savaş suçlusu Mladic, nihayet müebbetle cezalandırıldı. Yaşadığımız acıların bir daha hiçbir yerde yaşanmamasını diliyorum." dedi.