Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazar Gerhard Hegmann, SİHA’ların havadan milyonlarca değerindeki tankları etkisiz hâle getirdiğini ve savaşın kurallarının değiştiğini yazdı. Türk SİHA’larını “oyun değiştirici” olarak nitelendiren Hegmann, ABD ve İsrailli şirketlerin bir zamanlar Batı pazarına hâkim olduğunu, ancak Türkiye’nin SİHA konusunda satın alma alternatifi hâline gelmesiyle iki ülkenin pazardaki hâkimiyetini ele geçirdiğini ifade etti. Hegmann, Türk SİHA’larının ABD ve İsrail’in daha pahalı modellerine ucuz bir alternatif olarak kabul edildiğini, teknik olarak da üst seviyede yer aldığını belirtti.