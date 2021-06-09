Beyrut’ta Fahd Ibrahim Jamil Al-Lakma adındaki maceraperest, Beyrut’ta Raouche kayalıklarında 40 metre yüksekten denize atladı.
O sırada kavisli kayalıkların arasında gezinti yapan küçük bir tekne aşağıda belirdi.
TEKNENİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Suriye’nin Hajin şehrinden gelen Fahd, fark etmediği bu teknenin üzerine düştü.
Çevredekilerin bağrışları arasında büyük bir gürültüyle kafa üstü tekneye çarpan Fahd, olay yerinde hayatını kaybetti.
TEKNE KAPTANI DA YARALANDI
Ceset, Lübnan Sivil Savunma görevlileri tarafından denizden çıkarılırken turist teknesinin kaptanı da yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Beyrut’ta Raouche kayalıklarından atlayış, gençler arasında yaygın bir eylem.
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