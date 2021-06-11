Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler'in, üye ülkeler arasında güvenlik ve barışı korumakla yükümlü en güçlü organı olan BMGK'da geçici üyeler belli oldu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Arnavutluk, Brezilya, Gabon ve Gana, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, 2022-2023 dönemi geçici üyeleri olarak seçildi.

BAE İKİNCİ KEZ KONSEYDE

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) 2022-2023 döneminde görev yapacak 5 geçici üye belli oldu. BMGK’nin 2022-2023 döneminin geçici üyeliğine Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Arnavutluk, Brezilya, Gabon ve Gana seçildi. Konsey’in geçici üyeliği için rakipsiz yarışan 5 ülke, BMGK’de 2020-2021 döneminin geçici üyeleri Estonya, Nijerya, Tunus, Vietnam ve Saint Vincent ve Grenadinler’in yerini alacak. Yeni seçilen üyeler, 1 Ocak 2022'de yeni sorumluluklarını devralacak ve 31 Aralık 2023'te Konsey’den ayrılacak. Asya-Pasifik bölgesinde Tunus'un yerini alacak olan BAE, 1986-87 döneminin ardından ikinci defa BMGK geçici üyesi oldu.

BMG'NIN YAPISI

BMGK’yı, daimi üyeler İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD ile birlikte 10’u da 2 yıllığına seçilen üyeler olmak üzere 15 ülke oluşturuyor. Güvenlik Konseyi’nin yetkileri arasında barışı koruma operasyonlarının başlatılması ve uluslararası yaptırımların uygulanmasının yanı sıra askeri harekat kararlarının alınması bulunuyor.

BMGK, Libya'ya ateşkes gözlemcisi gönderecek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'ya ateşkesi denetleme mekanizması gönderilmesine onay verdi.