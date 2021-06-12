Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

COVID-19 pandemisi, 3 ülkenin borcunun GSYİH'ye oranının %200'ün üzerinde ve %32'sinin %100'ün üzerinde olmasıyla, dünya çapında devlet borcunu önemli ölçüde artırdı. %257 ile dünyanın en yüksek borç /GSYİH oranına sahip ülkesi Japonya. Bir önceki yıl bu oran %238. Zirvenin diğer iki ülkesi ise Yunanistan (%210) ve Sudan (%212). ABD’nin borç oranı ise önceki yıla göre %105'ten %133'e yükseldi.

Sürekli artan devlet borcuna sahip birçok ülke var. 32 ülkenin borcunun GSYİH'ye oranı artık %100'ün üzerinde, bu da hükümetin ekonomileri için tüm yıllık çıktıdan daha fazla borç taşıdığı anlamına geliyor. Ve çok az borcu olan az sayıda ülke var, özellikle Kuveyt (%14), Rusya (%18) ve Suudi Arabistan (%31) gibi ağırlıklı olarak petrole dayanan yerler.

Koronavirüs pandemisi bitmekten çok uzak ve birçok ülke ekonomilerini desteklemek için çok para harcamaya devam ediyor, bu da hükûmet borcunun gelecekte daha da kötüleşmeye devam edeceğini gösteriyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) 2021 verilerine göre dünyadaki her ülke için borç / GSYİH oranlarında ciddi artışlar göze çarpıyor.

Kaynak: IMF

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