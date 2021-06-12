Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Salgınla mücadelede insanlığın en büyük gücü olan aşıya pek çok kişi sıcak bakmıyor.

Hükümetler de bir taraftan aşılama kapmanyalarına devam edereken, diğer taraftan aşı olmamak için direnenlere ise farklı yaptırımlar uyguluyor.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde de hükümet aşılama oranını artırmak için çarpıcı bir yaptırım kararı sundu.

HATLARI BLOKE EDİLECEK

Yetkililerce alınan karara göre ülkede aşı olmayı reddedenlerin cep telefonları bloke edilecek.

Hindistan basınına yansıyan haberde Pencap eyalet yetkilileri, aşısı olmayı reddeden vatandaşların kullandıkları cep telefonlarının bloke edilerek devre dışı bırakılacağını açıkladı.

KARAR UYGULAMAYA GİRDİ

Pencap Sağlık Departmanı Sözcüsü Hammad Raza, "Başlangıçta bu sadece bir öneriydi, ancak insanlar aşı olmakta çok tereddüt ettiler ve bu yüzden karar uygulamaya sokuldu" dedi.

AŞI OLMAYAN MEMURLAR DA MAAŞ ALMAYACAK

Sind eyaletinde de gelecek aydan itibaren aşı olmayan memurlara maaş verilmemesi kararı alındı.

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