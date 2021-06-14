Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 ile mücadele ve aşı temini için Gana'ya 200 milyon dolarlık destekte bulunduğu bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Dünya Bankası, Gana'da ekonomik ve sosyal iyileşmeyi hızlandırmak amacıyla Kovid-19'a karşı acil durum ve aşıları sağlamak için Gana'ya 200 milyon dolar destek vermekten mutluluk duyuyor." denildi.

Laporte, Dünya Bankası'nın, küresel aşı pazarı zorlukları nedeniyle Kovid-19 aşılarına ve lojistiğine erişimde devam eden zorlukların farkında olduğunu söyleyerek, aşı eşitsizliğini gidermek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

GANA'DAN AÇIKLAMA

Hükümetten yapılan açıklamada, bu desteğin, Covid-19'un yeniden yayılmasını engelleme ve ülke ekonomisini canlandırmaya katkı yapacağı belirtildi. Gana daha önce salgınla mücadele kapsamında Dünya Bankası'ndan 360 milyon dolar kredi almıştı. Ülkede şimdiye kadar 94 bin 493 vaka görüldü, 789 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya Bankası'ndan Türkiye değerlendirmesi Dünya Bankası Türkiye raporunda yurtiçi makroekonomik dalgalanmaların ve küresel belirsizliklerin bu yıl ekonomik canlanmayı etkileyebileceği belirtildi.

Nijerya, Dünya Bankasından 750 milyon dolar alacak Nijerya'nın, Dünya Bankasından 750 milyon dolar kredi alacağı bildirildi.