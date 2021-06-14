Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere'de RoboScientific firması 'Covid sensörü' geliştirdi. Uçak kabinleri, bakımevleri, sınıflar ve iş yerleri gibi kalabalık grupların bulunduğu yerlerde duvara ya da tavana yerleştirilecek cihaz, ortamda Covid’li bulunuyorsa kokusundan tespit edecek.

15 DAKİKADA TESPİT EDEBİLİYOR

Teknoloji, Covid bulaşmış kişilerin cildinden çıkan kimyasallar ya da bunların nefeslerinden yayılan ayırt edici koku üzerine dayalı. İnsanlar tarafından fark edilemeyen bu vücut kokusu, cihaz tarafından 15 dakika ya da yarım saat arasında tespit ediliyor. RoboScientific adına Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu ve Durham Üniversitesi'ndeki bilim adamları tarafından geliştirilen yangın alarmı büyüklüğündeki cihaz, pozitif vakaları belirlenen kişiye otomatik olarak SMS ya da e-mail ile bildiriyor.

YAKLAŞIK 60 BİN LİRAYA MAL OLUYOR

İlk denemelerde cihaz yüzde 98 ve yüzde 100 doğruluk oranıyla çalıştı. Bu, sürüntü testinden daha büyük, PCR testiyle eşit doğruluk payına sahip. 5.000 sterline (yaklaşık 60.000 TL) mal olacak cihazın hayatı kolaylaştırması ve bu testlerin yerini alması bekleniyor.

Cihaz üzerinde çalışmalar devam ediyor.