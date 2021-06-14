Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO'ya bir üye daha! Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından açıkladı. NATO, Ukrayna'yı ittifaka üye olarak almayı kabul etti. Zelenskiy, "NATO partnerlerimizin yüz yüze kaldığımız zorluklar konusundaki anlayışını takdir ediyorum. Liderler, Ukrayna'nın ittifakın bir üyesi olacağını doğrulayarak, 'Üyelik Eylem Planı'nın (MAP) bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ukrayna, Avrupa-Atlantik güvenliğinin sağlanmasında oynadığı rol konusunda hak ettiği takdiri görmeli" ifadesini kullandı.



ZİRVEDEN ÖNCE JOHNSON İLE GÖRÜŞTÜ

Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile NATO zirvesi öncesi telefon görüşmesi gerçekleştidi. Vladimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, NATO üyelerinin Ukrayna'yı somut kararlarla desteklemesinin zamanı olduğunu belirtti. Zirve öncesi Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin açık bir perspektifin önemini vurguladığını aktaran Zelenskiy, ayrıca savunma alanında iş birliğini de görüştüklerini dile getirdi.



STOLTENBERG'İ DE ARAMIŞTI

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, geçtiğimiz günlerde Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin hareketiyle yeniden tırmanmaya başlayan Ukrayna-Rusya gerilimi nedeniyle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüşmüştü. Görüşme sonrasında Ukrayna'dan yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin Ukrayna'nın ittifaka üye olma isteğini dile getirerek NATO'dan bir üyelik planı hazırlamasını talep ettiği belirtilmişti.

Zelenskiy NATO üyeliğinin Rusya'ya verilmiş gerçek bir mesaj olacağını ifade ederek, "NATO, Donbass'taki savaşı sona erdirmenin "tek yolu"." ifadelerini kullanmıştı.



RUSYA 'KÖTÜLEŞTİRİR' DEMİŞTİ

Kremlin'den yapılan açıklamada ise Ukrayna'nın NATO üyeliğinin durumu yalnızca "kötüleştireceği" belirtildi.





Trudeau'nun renkli çorapları NATO Zirvesi'ne damga vurdu Bugün Brüksel'de başlayan NATO Zirvesi'ne katılan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, renkli çorapları ile gündem oldu.



Rusya, Ukrayna için hâlâ tehdit ABD ile Rusya arasındaki gerginlik devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’yı ziyaret etti.



