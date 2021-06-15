Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Texas eyaletinde 22 yaşındaki Casandra Kendrick, hayat kurtarmak isterken canından oldu.

Guadalupe nehrine atlayarak iki çocuğu boğulmaktan kurtaran Kendrick, çocukların babalarını kurtarmak için yeniden azgın sulara atladı. Akıntıya kapılan kadın kayıplara karıştı.

KURTARMAK İÇİN ATLADIĞI ADAM HALEN KAYIP

Dalgıçlar kadının cesedini, yaşadığı Seguin kasabası yakınlarında buldu. Kendrick’in kurtarmak için nehre atladığı 30 yaşındaki adam ise halen kayıp.

Kimliği tespit edilemeyen adam için arama çalışmaları devam ediyor. Kendrick'in ölümünden sonra bir akrabası Facebook’ta, “Hayat kurtarırken öldü. Çok iyilik severdi. Kaybı için çok üzgünüm” mesajını yazdı.