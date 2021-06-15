Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa turunun son ayağı olan İsviçre’nin Cenevre şehrine geldi. Başkan Biden, yarın kentteki Villa La Grange’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. İkil arasındaki görüşmenin yaklaşık 4-5 saat sürmesi bekleniyor. İki liderin, stratejik istikrar, Covid-19’la mücadele, bilgi güvenliği, siber güvenlik ve bölgesel konuları ele alacağı tahmin ediliyor.

PROTESTOYA İZİN YOK

Bu arada, yardın Villa La Grange'nin çevresinde insan ve araçlar için gün boyunca "giriş yasaklı bölge" olarak adlandırılan bir güvenlik bölgesi kurulacak. Güvenlik bölgesi içindeki bu kısıtlamalar, zirve öncesi ve zirve sırasındaki protestoları kapsayacak.

Öte yandan Putin, Biden ile daha önce 2011'de eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminde başkan yardımcısı olarak görev yaptığı sırada bir araya gelmişti.

Biden: Erdoğan ile toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü konulardan Afganistan'ın sorulması üzerine "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımızla ilgili iyi şeyler hissediyorum." dedi.

Biden'dan Putin yorumu: Değerini hak eden bir hasım ABD Başkanı Joe Biden NATO Zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında Putin'i "zeki, zor ve değerini hak eden bir hasım" olarak niteledi.