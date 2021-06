Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Edinilen bilgilere göre, ‘Türkevi’nin inşaatının yüzde 90’ı tamamlandı. 2017 yılı sonunda temeli atılan ‘Türkevi’nin inşaatının ağustos ayında bitirilmesi ve eylül ayında BM Genel Kurulu için New York’a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılması planlanıyor.

YÜKSEKLİK 171 METRE

Türkevi binası küresel, siyasi, ekonomik ve kültürel faaliyetlerin en önemli merkezlerinden biri olan New York’un en mutena bölgelerinden biri olan BM Genel Merkezinin karşısında yer alıyor. Dışişleri Bakanlığının yurt dışındaki en büyük yatırım projesi olan yapı, 1.121 metrekare arsa alanı üzerinde 20 bin 208 metrekare kapalı alana sahip. Bina tamamlandığında 171 metre yüksekliği ile New York’taki en yüksek binalardan biri olacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkevi Manhattan manzarasına ilave değer katacak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkevi, geleneksel Türk mimarisinden esinlenen çizgileriyle Manhattan manzarasına da ilave değer katacak ve New York’ta görülmesi gereken anıtsal mimari yapılar arasına girecektir." dedi.