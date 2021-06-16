Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Azerbaycan kamuoyunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermeni işgalinden kurtaralın Şuşa şehrini ziyareti, Karabağ zaferinin tescili ve tüm dünyaya meydan okuma olarak yorumlandı.

Gazetemize konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı eski danışmanlarından Behruz Hasanov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Fuzuli-Şuşa hattında karşılaması ve Şuşa’nın protokele tabi tutulmasının özel önemi olduğuna vurgu yaptı.

"BU BİR MEYDAN OKUMADIR"

Hasanov “Bu olay başta Ermenistan ve destekçileri olmak üzere tüm dünyaya bir meydan okumadır. Daha bir kaç yıl önce yaşadığımız bu anları hayal etmek bile güçtü. O hayal gerçeğe dönüştü ve Aliyev ile Erdoğan bir yıl önce işgal altındaki topraklarda kucaklaştı. Azerbaycan halkı olan biteni sevinç gözyaşları ile ve boğazları düğümlenerek izliyor. Şuşa yalnızca Azerbaycan ya da bölgenin değil, tüm Türk dünyasının kültür başkentidir. Erdoğan’ın ziyaret zamanlaması olağanüstü manidar. Ermeni seçimleri öncesi yapılan bu gezi ve işgal döneminde ahıra dönüştürülen camide kıldığı namaz çok büyük anlamlar taşıyor’’ diye konuştu.

Erdoğan ile Aliyev, Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı. Erdoğan, "Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik." dedi.

HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK

Azerbaycanlı Milletvekili Fazıl Mustafa da tarihî geziye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: Türkiye bölgenin dizaynında en büyük güç olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu ziyaret aynı zamanda ‘Azerbaycan bizim kardeşimiz, kimse Türk yurduna yan bakmasın’ mesajı içeren gözdağıdır. Ermenistan cephesi olayı “korkulu rüya gerçeğe dönüştü” diye gördü. Onca yoğunluğun ortasında Recep Tayyip Erdoğan’ın Karabağ’a gelmesi aynı zamanda Ermenilere ve destekçilerine “Aklınızı başınıza alın’’ demektir. Erdoğan, bir taraftan da tüm Türk dünyası için bir ufuk açıyor. "Birlikte olursak bölgemizi, ata yurdumuzu her açıdan mamur edebiliriz. Birbirimize sahip çıkarsak harici güce ihtiyacımız yok" diyor. Şunu net olarak söyleyebilirim ki bölgede artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

TÜRKİYE ÖNCELİKLİ ÜLKE

Azerbaycan Atlas Araştırma Merkezi Başkanı Elhan Şahinoğlu ise Karabağ için ilk etapta 2 milyar dolarlık imar ve yeniden yapılandırma bütçesi ayrıldığını, bu rakamın önümüzdeki dönem 40 milyar dolara çıkarılacağını belirtti. Şahinoğlu, Türkiye’nin bu yapılandırmada ilk sırada yer alcağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a geldi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi.