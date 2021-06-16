Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Tahran'da Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer anlaşma müzakereleri ve yaptırımlarla ilgili konuşan Ruhani, yaptırımların son aşamasında olduklarını belirtti.

TRUMP'IN YAPTIRIMLARI YATIRIMLARI ENGELLEDİ

Ruhani, başka ülkelerden en az 50-60 milyar dolar kredi alıp yatırım yapma imkanına sahipken eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırımlarının bunu engellediğini belirtti.

"YAPTIRIMLARIN KALKMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

Viyana'daki müzakerelere işaret eden İran Cumhurbaşkanı​​​​​​​, "Yaptırımların son aşamasındayız. Bu kelimenin ne kadar etkisiz olduğunu biliyorum. Yaptırımların kaldırıldığı noktaya gelmeliyiz artık. Bu hükümetin sonuna kadar yaptırımların kalkmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İç siyasete de değinen Ruhani, 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylıkların onaylanması ve propaganda sürecinde büyük haksızlıklar yapıldığını dile getirdi.

Üst üste iki dönem görev yaptığı için yeniden aday olamayan Ruhani, "Seçimler bizim için önemlidir. Sandıklara küsmemeliyiz. Sandık başına gidip oy kullanmalıyız." dedi.

İran, Hamaney’in veliahdını seçiyor İran, cuma günü Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandığa gidiyor. 592 aday adayından sadece yedi isim oy pusulalarında yer alma hakkı kazandı. “Katılımın tarihî bir düşüş” göstereceği yorumları ağırlık kazanırken İbrahim Reisî’nin kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ruhani, ABD ile temel meselenin çözüldüğünü açıkladı İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halihazırda Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden ABD ile olan görüşmelerde 'temel meselenin' çözüldüğünü duyurdu.

Ruhani: Nihai anlaşmaya kadar müzakereleri sürdüreceğiz İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Viyana'daki nükleer müzakerelerin nihai anlaşma sağlanana kadar devam edeceğini açııkladı.