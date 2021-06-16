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Meksika’da bir grup turist, balinaları gözetlemek için teknelerle Baja California yarımadası açıklarında denize açılmıştı.
BALİNADAN ŞAŞIRTMACA
Gözlemciler, dev yaratıkları görmek için açık denizlere bakarken balina hiç beklemedikleri yerde, tam arkalarında belirdi.
Kafasını su üstüne çıkaran ispermeçet balinası hemen yeniden dalış yaparken gözlemciler bu kısa sürede hayatlarının fotoğrafını çekmeyi başardı.
57 TON AĞIRLIĞINDA
İlginç ana şahitlik etmenin keyfini yaşayan gözlemciler, teknelerinin devrilmediğine de şükretti.
57 ton ağırlığa ulaşan ispermeçet balinalarının sayısı hızla azalıyor.
Balinanın yuttuğu dalgıç 2001’de de düşen uçaktan sağ çıkmış Balinanın yutup geri tükürdüğü şanslı dalgıcın, 2001 yılında da düşen uçaktan sağ çıktığı ve kurtarılmayı beklerken balta girmemiş ormanda 2 gün geçirdiği öğrenildi.
Balina adamı önce yuttu, sonra tükürdü! ABD'de dalış yaparak ıstakoz çıkaran bir adamı balina yuttu. Talihsiz adam, balinanın kendisini 30 saniye sonra tükürdüğünü ve olayı birkaç yarayla atlattığını belirtti.
Dünyanın en büyük ikinci balinası, Mersin'de karaya vurdu Mersin'de yaklaşık 8 metre boyunda, 800 kilogram ağırlığında dev balina balığı ölü olarak karaya vurdu. Dünyanın en büyük ikinci balinası olan 'oluklu' türünden olduğu tespit edilen balığın ölüm nedeni, otopsiden sonra belirlenecek.