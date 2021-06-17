Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail, barbarca eylemlerini sürdürüyor. Netanyahu'nun iktidarı kaybetmesinin ardından İsrail'in saldırgan tutumunun devam etmesi endişeyi arttırdı. Gelen son dakika haberine göre; İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ve güneyindeki Han Yunus kentinde Hamas'a ait mevzileri hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda ölü ve yaralı olup olmadığı konusu ise henüz netlik kazanmadı.

İŞGALCİ İSRAİL ATEŞKES DİNLEMİYOR

İsrail savaş uçaklar, geçen ay yürürlüğe giren ateşkese rağmen dün gece saatlerinde Gazze'de Hamas'a ait iki noktaya hava saldırısı düzenlemişti. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Hamas'a ait bazı noktaları vurduğu ifade edilerek, saldırının Gazze'den İsrail'e yangın çıkaran balonlar fırlatılmasına karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedilmişti.

254 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLMUŞTU

Filistin'in Gazze Şeridi bölgesine yönelik 10 Mayıs'ta başlayan İsrail saldırıları, 21 Mayıs'ta İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin ardından sona ermişti. Saldırılarda, 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 kişi hayatını kaybetmiş, bin 948 kişi de yaralanmıştı.

Terör devleti İsrail, top oynayan 3 çocuğu gözaltına aldı İşgalci İsrail ordusu, Beytüllahim'de top oynayan 15 yaş ve altı üç çocuğu gözaltına aldı.

İşgalci İsrail, 1 Filistinliyi şehit etti, 110 Filistinliyi yaraladı Batı Şeria’da yer alan Nablus kentinde düzenlenen protestolara plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale eden işgalci İsrail birlikleri, 1 Filistinliyi şehit etti, 110 Filistinliyi ise yaraladı.

İşgalci İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu katletti İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus şehrinde Yahudi yerleşim birimlerine karşı düzenlenen gösterine müdahale etti. Müdahalede Filistinli bir çocuk hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı.