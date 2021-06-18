Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas yaptığı yazılı açıklama ile İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara karşılık verme tehdidinde bulundu. Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, "İşgalci İsrail'in direniş mevzilerini bombalaması, asker ve komutanlarının Kudüs'ün Kılıcı operasyonu nedeniyle kötü durumda olan morallerini düzeltmek için yeni hükümetin yaptığı bir şovdur." dedi.

Berhum, "İsrail'in Filistin halkını ve direnişi hedef alan herhangi bir ahmaklığına karşılık vereceklerini" belirtti.

İSRAİL ORDUSUNDAN 'YANAN BALON' AÇIKLAMASI

İsrail ordusunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gazze'ye düzenlenen saldırıların, İsrail tarafına gönderilmeye devam eden 'yanan balonlar' nedeniyle gerçekleştirildiği söylendi. Açıklamada, ordunun Hamas'ın askeri yapılarını hedef almaya devam edeceği belirtildi.

HAVA SALDIRISIYLA VURMUŞTU

İşgalci İsrail, abluka altındaki Gazze'nin kuzey bölgesindeki Beyt Lahiya'yı ve Han Yunus'u hava saldırısı ile vurmuş aynı zamanda Gazze'nin kuzeyindeki tarım arazilerini de hedef almıştı. Henüz Filistin tarafından yapılan saldırılar sonucu bir kayıp yaşanıp yaşanmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

İşgalci İsrail yeniden saldırdı İşgalci İsrail Devleti'ne ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde bulunan; Beyt Lahiya ve Han Yunus’a hava saldırısı düzenledi. Gerçekleştirilen saldırılarda Hamas'a ait mevzilerin hedef alındığı öğrenildi.

Terör devleti İsrail, top oynayan 3 çocuğu gözaltına aldı İşgalci İsrail ordusu, Beytüllahim'de top oynayan 15 yaş ve altı üç çocuğu gözaltına aldı.