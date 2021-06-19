Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yörüngeye dev balonlarla turist taşıyacak Space Perspective firması, insansız ilk uçuş denemesini başarıyla tamamladı.

Stratosferik balonun ilk prototipi, ABD’de Florida semalarında 33 kilometre yükseldi. Neptune Once isimli test aracı, planlanan irtifaya ulaştıktan sonra 6 saat havada kaldı ve Meksika Körfezi’ne indi.

Firmanın kurucuları Jane Poynter ve Taber McCallum, Neptune mekiğiyle uzay eşiğine uçmanın uzay kaşifleri için olağanüstü bir tecrübe olacağını ifade etti.

GENİŞ PENCERELERDEN UZAYI İZLEYEBİLECEKLER

Mekikte 9 kişi bulunacak ve bunlar geniş pencerelerden dışarısını görebilecek. Mekik atmosferde iki saatlik bir yükselişin ardından Atlas Okyanusu üzerinde 2 saat dolaşacak. İnsanlı ilk uçuşun 2023’te, ilk ticari seferin de 2024’te yapılması planlanıyor.

Uzayda Bezos'a komşuluğun bedeli 28 milyon dolar Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'la uzay yolculuğuna çıkmak için satışa sunulan bir kişilik koltuk, 28 milyon dolara satıldığı öğrenildi.

Amazon'un kurucusu uzaya gidiyor ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Bezos, sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin’in insanlı ilk uzay uçuşunda yer alacak.

Uzay istasyonunda enkaz tehlikesi: İstasyonda delik açıldı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) kargo ve personel mekiklerini ana modüle demirlemek için kullanılan robotik kolunun, uzay enkazı parçasının çarpması sonucu hasar gördüğü bildirildi.