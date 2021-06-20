Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sudan’da üniversite giriş sınavlarında kopya çekilmemesi için haziran sonuna kadar sabah saatlerinde internet erişimine kısıtlama getirildi. Bu nedenle ülkedeki tüm cep telefonu operatörleri, haziran sonuna kadar sabah 8.00-11.00 saatleri arasında internet kesintisi uygulayacak. 500 binden fazla kişinin gireceği üniversite sınavında alınan internet kesintisi önlemi 'adil' bir yarış olması için.

Dünyada internet kullanıcı sayısı 2020 yılında 4,5 milyarı aştı Dünyada internet kullanımı yıllar içinde daha fazla yaygınlaşırken, 2020 yılında bu sayının 4 milyar 538 milyona ulaştığı kaydedildi. 2015 yılı verileri incelendiğinde ise internet kullanıcılarının 2 milyar 831 milyon olduğu gözlendi.