Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, nihai seçim sonucunu açıkladı. Yaklaşık 83 milyon nüfuslu ülkede oy kullanma hakkına sahip 59 milyon 310 bin 307 seçmenden sandık başına gidenlerin sayısının 28 milyon 933 bin 4 olduğunu belirten Fazli, seçimlere katılımın yüzde 48,8 olarak gerçekleştiğini aktardı. Bakan Fazli, muhafazakâr aday İbrahim Reisî'nin kullanılan oyların 17 milyon 926 bin 345'in alarak 8. Cumhurbaşkanı seçildiğini kaydetti. Reisî'ye tebrik ve hayırlı olsun ziyaretinde bulanan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 45 gün sonra görevi kendisine devredeceğini açıkladı.

İBRAHİM REİSİ KİMDİR?

Yüzde 62 oy oranıyla seçilen İbrahim Reisî, 1960'ta Meşhed'de doğdu. Kum'da medrese eğitimi aldı. Humeyni'nin fikirlerinden etkilenip hukuk eğitimi aldı. 1988 İran-Irak Savaşı'nın ardından Humeyni tarafından oluşturulan ve siyasi idamları gerçekleştiren "Ölüm Komitesi'nde yer aldı. Bu görevi sebebiyle muhalifler arasında "katliam Ayetullah" olarak anıldı. 2004-2014 tarihleri arasında da Yargıtay Birinci Hâkimi olarak görev yaptı. 2009 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan eylemlerin bastırılmasında önemli rol oynadı. 2017'de Hasan Ruhani'ye karşı aday oldu ama kaybetti. 2019'da Yargı Erki başkanlığına getirildi.

İran'da seçimlere 1979'dan beri en düşük katılım! İran'da yapılan 13. Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine katılımın yüzde 48,8 ile 1979'daki devrimden bu yana yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en düşük seviyesinde kaldığı belirtildi.