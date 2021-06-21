Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sonbaharda Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan'da, önce muhalefetin sokak protestolarıyla ardından ordunun hükümete karşı darbe girişiminden sonra erken parlamento seçimlerinin yapılmasına karar verilmişti. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sayıma geçildi.

2.5 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime toplam 21 parti ve 4 seçim bloğu katıldı. Seçime katılım ise yüzde 49'larda kaldı.

Dağlık Karabağ yenilgisi sonrası halkın ve ordunun ağır tepkisine uğrayan Paşinyan'ın partisi Sivil Sözleşme Partisi, en güçlü rakibi Ermenistan İttifakı bloğunun adayı Rober Koçaryan ile yarıştı.

Oyların yaklaşık yüzde 33'ünün sayılmasının ardından kesin olmayan sonuçlara göre Başbakan Paşinyan'ın partisi yüzde 58, Koçaryan'ı destekleyen ittifak bloğu ise yüzde 18,84, Sarkisyan'ı destekleyen blok ise yüzde 5,27 oy aldı.

Paşinyan'dan Aliyev'e: Oğlumu al, tüm Ermeni esirleri ver Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Ermenistan'da erken seçimlere gidilirken mitingler yapan Başbakan Paşinyan, Azerbaycan'a çağrıda bulunarak "oğluma karşı tüm Ermeni esirleri geri verin" dedi.

PAŞİNYAN'DAN ZAFER KONUŞMASI

Oy sayma işlemi devam ederken farkın açılmasıyla Başbakan Paşinyan kameraların karşısına geçerek destekçilerine teşekkür konuşması yaptı. Sonucun kendileri için şaşırtıcı olmadığını söyleyen Paşinyan, "Ermeni halkı seçimini yaptı. Biz de bu seçimlerde Ermeni halkının zaferini öngörüyorduk" dedi.

Konuşmasında Rusya'ya da mesaj gönderen Paşinyan, Ermeni halkına desteklerinden dolayı Putin'e teşekkür etti.

MUHALEFETTEN 'ŞAİBE' İMASI

Azerbaycan karşısında yaşanan hezimetin ardından büyük bir prestij kaybına uğrayan Paşinyan'ın seçimi kaybedeceğine inanan muhalefet sonuçlar karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Seçime şaibe karıştığı yönünde imalarda bulundu. Rober Koçaryan'ı destekleyen "Ermenistan İttifakı" bloğundan yapılan yazılı açıklamada seçim sürecinin güven vermediği ifade edilerek, "Güvensizliğin en ciddi nedeni, farklı sandıklardan gelen ve seçim sonuçlarının sistematik, önceden planlanmış şekilde tahrif edildiğini gösteren yüzlerce sinyaldir. Ermenistan bloğu tüm soru işaretleri ve şüpheler ortadan kaldırılmadan seçim sonuçlarını kabul etmeyecektir" denildi.

Ermenistan'da erken parlamento seçimi başladı Ermenistan'da erken parlamento seçimi için halk sandık başına gidiyor. Seçim öncesi yapılan anketler, yarışın Başbakan Paşinyan ile eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan’ın arasında geçeceğini gösteriyor.