Aynı zamanda BM İyi Niyet Elçisi olan Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Burkina Faso'nun kuzeydoğusunda yer alan ve 11 binden fazla Malili mülteciyi barındıran Goudebou kampını ziyaret etti. Dünya Mülteciler Günü sebebiyle düzenlenen törende de söz alan Jolie, öneli açıklamalarda bulundu.
46 yaşındaki altı çocuk annesi Jolie kampta yaptığı konuşmada, “Korkunç saldırılara ve zorluklara rağmen yerinden edilmiş kardeşlerini karşılamaya devam eden ve sahip oldukları az şeyi paylaşan Burkina Faso halkıyla dayanışmamı göstermek için buradayım. Çok daha fazla kaynağa sahip diğer ülkelerin sınırlarını ve zihinlerini mültecilere kapattığı bir zamanda” dedi.
“Aranızda bulunmaktan, cesaretiniz ve gücünüz için saygıyla başımı eğmekten onur duyuyor ve minnettarım” ifadelerini kullanan Jolie, “Küresel olarak yerinden edilme durumu hakkında hiçbir zaman bugünkü kadar endişelenmedim. Şu anda dünya çapında 82 milyondan fazla zorla yerinden edilmiş insan var. Aynı zamanda sayıları on yılda ikiye katlandı. 95 kişiden 1'i, insanlığın yüzde biri yerinden edildi ve sayılar artıyor” dedi.
“Uluslararası bir topluluk olarak çatışma ve güvensizliği ele alma yöntemimiz bozuldu” ifadelerini kullanan Jolie, "Bugün burada olmaktansa olmayı tercih edeceğim bir yer yok" dedi.
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Angelina Jolie, mülteci kampını ziyaret etti
Oscar ödüllü yıldız Angelina Jolie, Pazar günü binlerce Malilinin yaşadığı Burkina Faso'da bir mülteci kampını ziyaret etti.
Aynı zamanda BM İyi Niyet Elçisi olan Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Burkina Faso'nun kuzeydoğusunda yer alan ve 11 binden fazla Malili mülteciyi barındıran Goudebou kampını ziyaret etti. Dünya Mülteciler Günü sebebiyle düzenlenen törende de söz alan Jolie, öneli açıklamalarda bulundu.
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