Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rapora göre Birleşik Krallık’ta geçen yıl 207 kadın cinayete kurban gitti. 2019’da ise son 10 yılın rekoru kırıldı ve 241 kadın katledildi. Cinayetlerin yüzde 57’sini eş veya eski eşler işledi. Kadın kurbanların yaş aralığı ise 25-34 olarak belirlendi. Başka bir İngiliz kuruluş olan Femicide Census da yaptıkları araştırma sonrası Birleşik Krallık’ta 2009’dan 2018’e kadar 1.425 kadın cinayeti işlendiğini açıkladı. Bu rakamlara göre Ada’da her üç günde bir kadın öldürülüyor. Öte yandan kadınların yüzde 71’i cinsel istismara maruz kalıyor. Sadece geçen yıl 16 ila 24 yaşlarındaki her 10 kişiden biri istismara uğradı. Kadınların yüzde 96’sı korktukları için bu durumu polise anlatamadı.

Kadına şiddet her yerde! Hamile karısını sokak ortasında dövdü Bağcılar'da bir şahıs, hamile karısını sokak ortasında yumruk ve tekmelerle dövdü. Sokakta bulunan vatandaşlar tarafından kurtarılan kadın, eşinden şikayetçi olmadı.