Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Suriye rejiminin yeni bir kimyasal silah saldırısı hazırlığında olduğu, bu maksatla Ahira kenti yakınlarına içinde klor gazı olduğu tahmin edilen kimyasal madde tanklarının getirildiği bildirildi. Rejimi destekleyen bazı haber sitelerinde “muhaliflerin kimyasal silah mizanseni yaptığına” dair kara propaganda haberler yeniden yayımlanmaya başlarken, bunun, rejim güçlerinin İdlib’de sivil halka kimyasal saldırı yapmaya hazırlandığına yönelik bir hazırlık olduğu değerlendiriliyor.

MUHALİFLERİ HEDEF GÖSTERECEK

Suriye rejiminin İdlib’de kimyasal silah kullanmayı planladığı, saldırının sorumlusu olarak muhalifleri suçlayarak hedef göstereceği belirtiliyor. Güvenlik kaynakları, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezinin de sürekli olarak, rejimin, “kimyasal maddelerin kullanılacağı, provokasyon hazırlığı yapıldığı” yalanlarına destek verdiğini ifade ediyor.

DEFALARCA KATLİAM YAPTI

2015’ten bu yana Suriye rejim güçlerinin kimyasal silah saldırıları sonucu binlerce kişinin hayatını kaybettiği ya da zarar gördüğü biliniyor. Rejimin kimyasal silahlarla kendi insanını katletmesi, kimyasal silahların İdlib’in güney kesiminde depolanarak yapılacak saldırılar için hazır tutulması bir süredir uluslararası kamuoyunun gündeminde. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden’ın Cenevre’deki görüşmesinde de gündeme gelmişti. Biden, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Esad kimyasal silahlar kullandı ve uluslararası yasaları ihlal etti, bu sebeple güvenilmez bir lider” ifadelerini kullanmıştı. Esad rejimi, 10 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşta 216 defa kimyasal silaha başvurmuştu.

Kimyasal silah kullandığı adreste... Esad Duma’da oy kullandı Suriye'de devlet başkanlığı için seçim süreci devam ederken, Esad'ta bugün oy kullanmak üzere Duma'ya gitti. Esad'ın, 2018 yılı içerisinde Duma'ya kimyasal saldırı düzenlediği iddia edilmişti.

Esad'tan oy vermeyenlere ‘kimyasal silah’ tehdidi 21 Ağustos 2013'te Doğu Guta'da kimyasal silahlarla binlerce masum sivili katleden Esad şimdi de başkanlık seçimleri iyin 'kimyasal silah' tehdidinde bulunuyor. Suriye’de 26 Mayıs'ta yapılacak Devlet Başkanlığı seçimleri öncesi rejimin mevcut başkanı Beşşar Esad’ın oy vermeyeceklere gözdağı vermek için kimyasal silah kullanmaya hazırlandığı iddia ediliyor.