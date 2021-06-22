Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüsün ortaya çıkıp dünyaya yayıldığı ülkü olan Çin, koronayla mücadele konusunda taviz vermiyor. Vaka durumunun belli dönemlerde tamamen ortada kalktığı ülkede tekrardan virüsün görülmesi ile kısıtlama kararları tekrardan alınmaya başlamıştı. Wall Street Journal’ın konuya aşina kişilere dayandırdığı haberinde, Çin’in Covid-19 karşı uyguladığı sınır kısıtlamalarını en az 1 yıl daha uzatmayı planladığının öngörüldüğü iddiasına yer verildi.

"1 YIL DAHA UZATILACAK"

Çin’de, salgına karşı uygulanan sınır kısıtlamalarının 1 yıl daha uzatılacağı iddia edildi. Wall Street Journal’ın konuya aşina kişilere dayandırdığı haberinde, Çin’in Covid-19 karşı uyguladığı sınır kısıtlamalarını virüsün yeni mutasyonları nedeniyle en az 1 yıl daha uzatmayı planladığını öne sürdü. Haberde, sınır kısıtlamaları ile ilgili uzatma kararının geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan kabine toplantısında alındığı aktarıldı.

TURİSTLERE 14 GÜN KARANTİNA KARARI SÜRDÜRÜLECEK

Çin’in kısıtlamaları uygulamaya devam etmesi halinde, vize vermeyi büyük ölçüde kısıtlaması ve Çin’e gelen yolculara 14 gün otel karantinası uygulamaya devam etmesi bekleniyor. Çin’in yüksek aşılama oranlarına sahip ve salgını kontrol altına ülkelere yönelik ise kısıtlamaları gevşeteceği düşünülürken, esneklik sağlanacak ülkeler arasında ilk olarak Çin tarafından geliştirilen aşıları tanıyan ülkelerin olacağı değerlendiriliyor.

AŞI ORANI 1 MİLYARI GEÇTİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından 20 Haziran’da yapılan açıklamada, ülke genelinde uygulanan Covid-19 aşı dozu sayısının 1 milyarı geçtiği belirtilmiş, dünyanın en fazla nüfusa sahip ülkesi Çin’in başkenti Pekin’de halkın yüzde 80’inin aşılandığı aktarılmıştı.

Öte yandan Çin’de salgının başından bu yana 91 bin 629 vaka tespit edilirken, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de uygulanan aşı dozu sayısı 1 milyarı geçti 1.4 milyar nüfuslu Çin'de uygulanan Covid-19 aşı dozu sayısı bir milyarı geçti.

Çin’den ABD’ye üst düzey firar Çin istihbarat yetkilisinin, Vuhan’daki laboratuvarın sırlarıyla birlikte şubat ayında ABD’ye kaçtığı ortaya çıktı.