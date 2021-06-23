Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'de corona virüsü (Covid-19) salgınında günlük vaka sayılarının yeniden artışa geçmesi dikkat çekti. İngiltere'de bugün tespit edilen 16 bin 135 vaka sayısı, ülkede 18 bin 262 vakanın açıklandığı 6 Şubat'tan bu yana görülen yüksek vaka sayı olarak kayıtlara geçti.

İngiltere'de ilk doz aşı yaptıranların toplam sayısı 43 milyon 448 bin 680'e, ikinci doz aşıyı olanların toplam sayısı ise 31 milyon 740 bin 207'e ulaştı. Ülkede yetişkin nüfusun yüzde 80,1'i ilk, yüzde 58,2'si de ikinci doz aşıyı olmuş durumda.



En baskın tür "Delta"

Ülkede 17 Haziran'da 11 bin 7 Kovid-19 vakası görülmesiyle şubat ayından beri ilk kez 11 bin sınırı aşılmıştı. İngiltere Halk Sağlığı Kurumu, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantının, "Alfa" (İngiltere) varyantını geride bırakarak ülkede en baskın tür haline geldiğini duyurmuştu.



İngiltere’de koronavirüs vakaları bir haftada iki kat arttı Yakında koronavirüs kısıtlamalarını kaldırarak normalleşmeye geçmeye hazırlanan İngiltere’de koronavirüs vakaları Hindistan varyantı sebebiyle uzun bir aradan sonra yeniden artmaya başladı.



İngiltere’de kampanya: Covid aşısı olmayan çocuklar da sınıflara alınmalı İngiltere'de hükumetin Baş Sağlık Danışmanı Prof. Chris Whitty, Covid aşısı olmayan çocukların da sınıfa alınmalarını destekleyen bir kampanya başlattığını duyurdu.