Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Urumiye Gölü'nün canlandırılması çalışmalarını seyretmek üzere başkent Tahran'dan Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehr ilçesine gazeteciler gönderildi. 25 gazeteciyi taşıyan otobüs, eyalete bağlı Nekede ilçesi yakınlarında kaza yaptı. Devrilen araçtaki İran resmi haber ajansı (IRNA) muhabiri Reyhane Yasini ile İranlı Öğrenciler Haber Ajansı (ISNA) muhabiri Mehşad Kerimi adlı 2 kadın hayatını kaybetti, 21 gazeteci de yaralandı.

6'SININ DURUMU AĞIR

Yardım ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Mehdi Velipur, "Yaralılardan 6 gazetecinin durumunun ağır olduğu bilgisi verildi. Yaralılar helikopterle Urumiye hastanesine nakledildi" dedi. Nekede Emniyet Müdürü Keyumers Pakdil ise kazanın otobüsün fren sistemlerindeki arıza sebebiyle gerçekleştiğini aktardı.

LİDERLERDEN BAŞSALIĞI

Kazanın hemen ardından İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade başsağlığı mesajları paylaştı. Dışişleri Bakanı Zarif, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, ölen gazetecilerin yakınlarına ve basın mensuplarına başsağlığı diledi.

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