Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün yeni mutasyonu olan ve ilk Hindistan'da görülen delta mutasyonu dünyay yayılmaya devam ediyor. Bu defa delta haberi Ukrayna'dan geldi.

80'DEN FAZLA ÜLKEYE YAYILDI

Koronavirüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, Hindistan’da ortaya çıkan ve 80’den fazla ülkeye yayılan korona virüsün Delta mutasyonu bu kez de Ukrayna’da görüldü. Rusya’da bulunan ve Ukrayna’ya dönen 66 yaşındaki bir anne ile 16 yaşındaki çocuğunda görülen Delta mutasyonu, ülkedeki ilk vakalar olarak kayda geçti. Ukraynalı anne ve çocuğu karantinaya alındı.

UKRAYNA'DA 52 BİN 123 CAN KAYBI KAYDEDİLDİ

Ukrayna’da salgının başından bu yana 2 milyon 230 bin 977 vaka, 52 bin 123 can kaybı kayıtlara geçti.

Bakan Koca açıkladı: Delta varyantı Türkiye'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Partili milletvekillerini ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerini sağlık politikaları, aşılamada gelinen son durum, TURKOVAC aşısı ve normalleşme süreci hakkında bilgilendirdi. Bakan Koca, Delta varyantının Türkiye'de 134 kişide görüldüğünü de açıkladı.

Hindistan'da 'Delta Plus' vakaları 40’a yükseldi Hindistan’da, koronavirüsün (Covid-19) B.1.617 Hindistan mutasyonunun ardından ortaya çıkan Delta Plus mutasyonun vaka sayısı 40’a yükseldi. Federal sağlık sekreteri Rajesh Bhushan, Delta Plus'ın, dünyada hızlıca yayılan Delta varyantına göre daha bulaşıcı olduğunu söyledi.