Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

General Hlaing, dün katıldığı 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansının ardından açıklamalarda bulundu.

General Hlaing, bazı ülkelerin "demokrasi ve insan hakları" bahanesiyle Myanmar'ın içişlerine karıştığını öne sürdü. Hlaing, Myanmar askeri yönetimine karşı uluslararası eleştirileri reddettiğini açıkladı, askeri yönetimin tek hedefinin ülkede siyasi istikrarı sağlamak olduğunu vurguladı.

"SU Çİ DEMOKRASİYLE ALAY ETTİ"

9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansındaki konuşmasında Hlaing, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin hükümetini eleştirmiş ve "Önceki hükümet seçimlerde hile yaparak demokrasiyle alay etti. Bu düzenbazlıktan ötürü demokrasi ve liyakati geri getirmek için adım atmak durumunda kaldık." demişti.

MYANMAR'DA NELER YAŞANDI?

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yaşanması ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 877 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkilileri askeri mahkemede yargılanmaya devam ediyor.

Myanmar'da ordu ile darbe karşıtları arasında çatışma: 2 ölü Myanmar'da askeri darbenin ardından orduya karşı kurulan Halk Savunma Kuvvetleri ile darbeci Myanmar ordusu arasında çıkan çatışmalarda 2 askerin öldüğü bildirildi.

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BM: Myanmar'da 1 milyon kişinin yardıma ihtiyacı var BM, askeri darbenin ardından Myanmar'da ordu ile darbe karşıtlarının arasında süren çatışmaların ve ekonomik sorunların doğurdukları sebebi ile 1 milyon kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Myanmar'da askeri uçak düştü: 13 ölü, 16 yaralı Myanmar'da askeri uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.