Doğu Afrika ülkesi Kenya, helikopter kazasıyla sarsıldı. Kenya Savunma Kuvvetleri (KDF) Sözcüsü Zipporah Kioko yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait Mi-171E tipi helikopterin yerel saatle 09.00 sıralarında başkent Nairobi'nin güneybatısındaki Ngong'da düştüğünü bildirdi.
Kioko, olay yerinde kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Kenya'da askeri helikopter düştü: 17 ölü
17 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Adı açıklanmayan bir polis, kaza sonucu helikopterdeki 17 askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kenya basını, uçakta toplam 23 kişinin bulunduğunu belirtti.
Helikopterin düşme nedeni henüz bilinmiyor.
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