Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada yeniden büyümeye başlayan İslamafobinin bir örneği Kanada'da yaşandı. Yüzü maskeli bir şahıs başörtülü kız kardeşlere saldırarak, birini bayıltıp diğerinin boğazına bıçak dayadı. Saldırı sonrası ortadan kaybolan zanlı hakkında nefret suçundan arama başlatıldı.

YÜRÜDÜKLERİ ESNADA BİR ANDA SALDIRDI

Kanada'nın Ontario eyaletindeki Müslüman aileye yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının yankıları sürerken ülkede yeni bir nefret suçu daha işlendi. St. Albert kentinde 50 yaşlarında olduğu tahmin edilen maskeli bir adamın, başörtülü iki kız kardeşe saldırdığı bildirildi. Bölge polisi tarafından yapılan açıklamada, Alderwood Park yakınlarındaki bir patikada yürüyen iki kız kardeşe yaklaşan bir adamın, kadınlardan birini başörtüsünden tutarak yere itip bayılttığı, diğerinin ise boğazına bıçak dayayarak hakaretler yağdırdığı ifade edildi.

"İÇ TERÖR EYLEMİ"

Saldırganın kayıplara karıştığı, bilinci yerine gelen kadının hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Diğerinin ise hafif şekilde yaralandığı ancak hastaneye kaldırılmadığı aktarıldı. Saldırının nefret suçu kapsamında soruşturulduğu belirtildi.

St. Albert Belediye Başkanı Cathy Heron ise söz konusu saldırıyı "iç terör eylemi" olarak nitelendirdi.

ABD'de skandal: Başörtülü kadına uçakta ayrımcılık ABD'de bir hava yolu şirketiyle seyahat eden kadın, başörtüsünden dolayı uçakta ayrımcılığa uğradığı iddiasında bulundu.

Fransa'da Müslüman kadınlar "Başörtüme dokunma" diyor Fransa'da Müslüman kadınlar, siyasetçilerin gündeminde olan başörtüsüne yönelik yasak planlarını, sosyal medyada başlattıkları "Pas Touche A Mon Hijab" (Başörtüme dokunma) hareketiyle protesto ediyor.