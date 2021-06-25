Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık'tan yapılan açıklamada, Meşişi'nin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine katılacağı tüm toplantılarını askıya aldığı bildirildi. Meşişi'nin çalışmalarına karantinada olduğu için uzaktan devam edeceği ifade edilirken, tüm sağlık önlemlerinin alındığı kaydedildi.

Açıklamada Tunus Başbakanının çalışma ekibindeki tüm kişilere Covid-19 testi yapıldığı bilgisine de yer verildi. Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada ise, toplam can kaybının 14 bin 406'ya, vakaların 395 bin 362'ye, iyileşenlerin 342 bin 598'e çıktığı ifade edilmişti.



5 dakikada sonuç veren Covid testi geliştirildi! Artık spor etkinlikleri ve festivaller yapılabilecek İngiltere’de Birmingham Üniversitesi’ndeki bilim adamları, mevcut testlerle aynı doğruluk payına sahip ama onlardan çok daha kısa sürede netice veren bir Covid-19 testi geliştirdi.



Covid testi için 'saçmalık' demişti: Ronaldo'ya PCR tepkisi İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’nun sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşım altına yorum olarak, "PCR testi saçmalık" yazması tartışma konusu oldu.