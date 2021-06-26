Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’de inanılma zbi rolay yaşandı. Los Angeles Uluslararası Havalimanı’nda United Express’a ait uçakta bulunan bir yolcu, kalkış esnasında birdebire kendini uçaktan aşağı bıraktı. Düşen yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde yer alan uluslararası havalimanı, ilginç bir olaya sahne oldu. Los Angeles’tan Utah eyaletindeki Salt Lake City’e gitmek üzere kalkışa hazırlanan United Express’a ait uçakta bulunan yolculardan biri, kalkış sırasında uçaktan atladı. Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) olaya ilişkin yapılan açıklamada, uçakta nedeni bilinmeyen bir tartışma çıkmasının ardından yerel saatle 19.10 sıralarında şahsın uçağın kapısını açtığı ve acil durum kaydırağını etkinleştirdiği belirtildi.

Taksi konumunda ilerleyen uçaktan atlayan yolcunun yaralandığı ve yakınlardaki bir hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Uçakta bulunan tehdit notu yolcuları uçaktan atlattı Avustralya Albury'de bir havaalanındaki uçakta bulunan tehdit notu, yolcuların aşağı atlamasına yol açtı. Notun ise şaka amacıyla bırakıldığı ortaya çıktı. Notu bırakan şahıs tutuklandı

United bu kez evlilik hazırlığı yapan çifti uçaktan attı ABD'nin en büyük havayolu şirketlerinden United, evlenmek için Kosta Rika'ya gitmekte olan çifti, Houston'da uçaktan indirdi.