Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hakkında, geçen yıl "sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü" yönünde söylentiler çıkmıştı. Kim'in durumu hakkında tavsiyede bulunmak üzere bir grup Çinli doktorun bu ülkeye gittiği ileri sürülmüştü. Kuzey Kore liderinin 12 Nisan 2020'de kardiyovasküler bir operasyon geçirdiği ve iyileşme sürecinde olduğu iddia edilmişti. Hong Kong Uydu Televizyonu, Kim'in öldüğünü duyurmuş, bu haber ise herhangi bir yetkili tarafından doğrulanmamıştı. Kim'in, 15 Nisan 2020'de Kuzey Kore'nin kurucu lideri, büyükbabası Kim Il-sung'un doğum günü kutlaması dâhil önemli etkinliklere katılmaması sağlığı hakkında spekülasyonlara daha da güçlendirdi. Ancak söylentilerin ardından Kim Jong-un'un, Mayıs 2020 başında, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları yayımlandı.

Kuzey Kore lideri Kim'in kardeşi Kim Yo-Jong: "ABD hayal kırıklığına uğrayacak" Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, müzakere beklentilerinin ABD'yi hayal kırıklığına uğratacağını ifade etti.

"ACI İÇERSİNDEYİZ"

Görüntülerde Kim'in oldukça zayıflamış olması dikkat çekti. Bu durum ise halkında şok etkisi oluşturdu. Kuzey Kore resmi devlet televizyonunun halk ile gerçekleştirdiği röportajda bazı vatandaşlar, Kim Jong-un'un zayıflamış görüntüsünden duydukları üzüntüyü dile getirdi. Kim'in zayıfladığını görenlerin acı içerisinde olduğunu belirten bir vatandaş, bu duruma şahit olan herkesin "gözyaşlarına boğulduğunu" ifade etti. Resmi devlet televizyonunda Kuzey Kore liderinin sağlık durumu hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Uzmanlar, görüntülerin Pyongyang yönetiminin ülke liderinin değişen fiziki görünümünü kabullenmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Kim Jong-un'dan Biden'a ilk mesaj: Yüzleşmeye hazırız Bir süredir sessizliğini koruyan ​Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Joe Biden'ın yönetime gelmesinden bu yana ilk kez ABD'ye yönelik doğrudan açıklamalarda bulundu. Kim Jong-un, Biden yönetimiyle hem diyaloğa hem de yüzleşmeye hazır olunması gerektiğini ifade etti.

"'KEMER SIKMA' POLİTİKASI OLABİLİR"

İngiltere Leeds Üniversitesi Modern Kore uzmanı Aidan Foster-Carter, ülke liderinin gözle görülür kilo kaybının herkesin bildiği ancak konuşmaktan kaçındığı bir durum olduğunu söyledi. Foster-Carter, Kuzey Kore liderinin eskisinden daha iyi göründüğünü belirtti. Bazı uzmanlar, Kim’in zayıflamış görüntüsünün yeni tip koronavirüs sebebiyle ekonomik darboğaz yaşayan ülkenin sakinlerine yönelik "kemer sıkma" mesajı olabileceğini de ifade etti. Uzmanlar, Kim'in sağlık duruma dair şüphelere dikkati çekti.

Kim Jong-Un'un yeni düşmanı: K-Pop Kuzey Kore yeni bir yasak ile gündemde. Geçtiğimiz haftalarda 'batı kültürü'nü ülkesi için en büyük tehlikelerden birisi olarak gördüğünü belirten lider Kim Jong-Un, bu sefer de K-Pop'a savaş açtı. K-Pop'u 'tehlikeli kanser' olarak nitelendiren Kuzey Kore lideri, Güney Kore'nin popüler kültürünü taşıyan tüm içeriklerin kaldırılmasını istiyor.

Bu ay başında ülkeyi yöneten Kore İşçi Partisinin bir toplantısında görüntülenen Kim’in önemli miktarda kilo kaybına uğradığı söylentileri çıkmıştı.



Kim Jong-un'dan yeni 'pantolon' ve 'saç' yasağı Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Batı kültürüne adeta savaş açtı. Genç Kuzey Korelilerin batı kültürünün etkisi altına girmesinden endişelenen Kim Jong-un, aslan yelesi saç modeli ve dar kesim kot pantolonu yasakladığı bildirildi.