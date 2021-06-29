Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıcak hava dalgası Kanada'nın batısını etkisi altına aldı. Kanada Meteoroloji Hizmetleri'ne göre British Columbia eyaletine bağlı Lytton kentinde Pazar günü kaydedilen 46.1 santigrat derece sıcaklık ile ülkede 'en yüksek sıcaklık' kayıtlara geçerken, aynı kentte dün hava sıcaklığı 47.5 santigrat derece ölçüldü. Böylece ülkede son 2 günde peş peşe sıcaklık rekoru kırılmış oldu.

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Kanada’da şimdiye kadar en yüksek sıcaklık 45 santigrat derece ile 5 Temmuz 1937'de Saskatchewan eyaletinde kaydedilmişti. Kanada Hava Ajansı’na göre, sıcaklık çarpması sonucu izlenmesi gereken semptomlar arasında "baş dönmesi, kusma, aşırı susuzluk, hızlı nefes alma, hızlı kalp atışı ve olağandışı koyu renkli idrar" yer alıyor.

Yetkililer, söz konusu belirtilerin ortaya çıkması halinde vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmesi gerektiği konusunda uyardı.

Kanada'da bir yatılı kilise okulunda daha yüzlerce çocuk mezarı bulundu Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde bulunan ve 1997'ye kadar hizmet vermeye devam eden bir yatılı kilise okulunun bahçesinde, yüzlerce ceset kalıntısının olduğu yeni çocuk mezarları bulundu.