Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Endonezya'da gemi faciası yaşandı. 41 yolcu ve 15 mürettbatın olduğu gemi battı. İlk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

BALİ ADASI AÇIKLARINDA BATTI

Endonezya’nın Bali Adası açıklarında KMP Yunice adlı yolcu gemisi battı. Kazada ilk belirlemelere göre 6 yolcu hayatını kaybetti. Gemide 41 yolcu ve 15 mürettebatın bulunduğu belirtilirken, geminin Banyuwangi'deki Ketapang Limanı'ndan Bali Adası’ndaki Gilimanuk Limanı’na sefer yaptığı aktarıldı.

3 ERKEK, 3 KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Gilimanuk İlçe Polis Müdürü I Ketutu Gede Adi Wibawa ise yaptığı açıklamada, "3 erkek ve 3 kadın olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, birçok yolcunun ise batan gemiden yakınlardaki başka bir feribota yüzerek kurtulduğu görüldü.

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Samsun açıklarında gemi battı: 7 mürettebat sağ kurtarıldı Samsun açıklarında batan Panama bayraklı geminin 7 mürettebatı sağ kurtarıldı. Mürettebattan 2 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.