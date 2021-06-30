Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

British Columbia eyaletinin Kamlopps şehrindeki yatılı kilise okulunun bahçesinde 29 Mayıs'ta çocuğa ait ceset kalıntıları bulundu. Bunun üzerine ülke genelindeki 139 okulda çalışma başlatıldı. Derine nüfuz eden radar taramalarında yeni mezarlar keşfedilmişti. Bunlardan biri de Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okulu oldu. Geçtiğimiz hafta okulun bahçesinde kayıt dışı mezarlar tespit edildi. Mezarlardan 751 çocuğa ait ceset kalıntıları çıktı. Öte yandan yine British Columbia eyaletinde yine toplu mezar bulundu. St. Eugene Misyon Okulu yakınında 182 isimsiz mezar belirlendi. Bu okulun, 1912'den 1970'lerin başına kadar Katolik Kilisesi tarafından işletildiği bildirildi.

Kanada'da bir yatılı kilise okulunda daha yüzlerce çocuk mezarı bulundu Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde bulunan ve 1997'ye kadar hizmet vermeye devam eden bir yatılı kilise okulunun bahçesinde, yüzlerce ceset kalıntısının olduğu yeni çocuk mezarları bulundu.

Kanada’da “kültürel soykırım”! Çocuklar asimile edilmek üzere okula alınmış Kanada’nın British Columbia eyaletinde 1978'de kapatılan Kamloops Yerli Yatılı Okulu'nın aslında bir soykırım merkezi olduğu ortaya çıktı.