Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngilltere’de ünlü Windsor Kalesi’nde 5 gün sürecek Kraliyet Windsor At Gösterisi düzenleniyor.

Gösteriyi koronavirüs tedbirleri dolayısıyla sadece 1000 seyirci takip ediyor.

İNGİLİZLER MEST OLDU

Gösteride sahne alan Avrupa Azerbaycan Topluluğu’ndan biniciler, maharetleriyle seyircileri mest etti.

İki at arasında ayakta duran biniciyle baş aşağı at kullanan binici takdir topladı.

AZERBAYCAN'IN ATA SPORU

Ata sporu at biniciliği Azerbaycan’da saygın bir meslek.

Ülke, atların dünyada ilk evcilleştirildiği yerlerden biri olarak gösteriliyor.

Azerbaycan’ın kendine has Karabağ ve Dilbaz adlarında iki at ırkı var.

İngiltere'de en yüksek vaka sayısına ulaşıldı İngiltere'de düşen vaka sayıları Ocak ayından bu yana ilk kez en yüksek seviyeye çıktı.

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov: Bizi bu sınava TSK hazırlamıştı Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, savaşın bir sınav olduğunu, bu sınavı geçtiklerini belirterek, "Bizi bu sınava Türk Silahlı Kuvvetleri hazırlamıştı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız "Karabağ zaferi ile Kafkaslarda 30 yıllık kanayan yara kapandı" vurgusu yapan Erdoğan net konuştu: Azerbaycan'ın yanındayız, bütün dünya bilsin ki, yarın da yanında yer alacağız.