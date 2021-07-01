Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya'da kediler ile ilgili ilginç bir karar alındı.

1 Ekim'den itibaren Knox şehrindeki kedilere sokağa çıkma yasağı getirildi.

500 DOLARA KADAR CEZASI VAR

Sahipleri, kedilerini günün 24 saati evde tutmak zorunda kalacak, 6 aylık geçiş dönemi sonrasında kedilerini sokağa çıkaranlara 91 dolar, tekrarı halinde 500 dolar para cezası verilecek.

Kediler kuşlar, keseli sıçanlar ve sürüngenleri avlarken yaban hayatını korumak için getirilen yasak şehir halkının tepkisini çekti.

KEDİLER BAHÇEYE ÇIKABİLECEK

Konseyin internet sitesinden yapılan açıklamada, kedilerin evin bahçesine çıkabileceği ama dışarıya çıkmaması için bahçenin etrafına çit çekilmesi gerektiği ifade edildi.

Knox Belediye Başkanı Lisa Cooper, yasaktan kendisinin de rahatsız olduğunu ama oylamayı kaybettiklerini söyledi.

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