Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mayıs ayında Gazze Şeridi’nde 250’den fazla Filistinlinin ölümüne yol açan bombalı saldırıları gerçekleştiren İsrail ordusu, yaptıklarını sosyal medyayı etkin kullanarak kapatmaya çalışıyor. Askeriyenin en etkin kullandığı platform ise TikTok. 100.000 takipçisi olan ordu, 100 civarında video paylaşmış. Resmi profilde fitness eğitimleri, yemek tarifleri, saklambaç oyunları ve tüplü dalış teknikleri gibi YouTuberları aratmayan paylaşımlar var. “Makyaj yok, kamuflaj var” başlığını taşıyan bir videoda İsrailli kadın askerler pop müzik eşliğinde antrenman yapıyor. Zaten hesapta ordudaki kadın mevcudiyetine vurgu yapan videolar ağırlıkta. TikTok genelde gençlerin takip ettiği bir platform ve içinde siyasi muhtevalı paylaşımlar çok fazla bulunmuyor. Buna rağmen, İsrail ordusunun hava savunma sistemi Demir Kubbe’yi anlattığı video bir milyondan fazla kişi tarafından seyredilmiş.



İSRAİL ONLINE SAVAŞI KAYBETTİ

ABD’de Duke Üniversitesi kültür antropoloğu Rebecca L Stein, “İsrail ordusu online savaşı kaybetti. Uluslararası toplumun kalbini kazanmak için çaresizce bir çaba içindeler” dedi. İsrail ordusu bu çaresizlik sebebiyle, daha Gazze’deki saldırılar devam ederken TikTok’ta 22 video paylaştı. Bu da günde iki videoya tekabül ediyor. Yani “uçaklardan bombalar yağarken sosyal medyada da video bombardımanı” yapılıyordu. Ordu, Filistinliler tarafından atılan ev yapımı roketleri göstererek İsrailli kullanıcılara, “Ya bu roket sizin evinize düşseydi?” diye soruyor ve gönüllerini kazanmaya çalışıyordu. Bazı Twitter kullanıcıları da insanlar acı çekerken videolarda coşkulu kutlamalar yapılmasına tepki gösterdi.

İsrail'den Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahale İsrail polisi Mescid-i Aksa’da fanatik Yahudilerin Hazreti Muhammed’e hakaretini protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

İşgalci İsrail yeniden saldırdı İşgalci İsrail Devleti'ne ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nde bulunan; Beyt Lahiya ve Han Yunus’a hava saldırısı düzenledi. Gerçekleştirilen saldırılarda Hamas'a ait mevzilerin hedef alındığı öğrenildi.