Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin savunma alanında giderek artan gücü, dünya savunma arenasında konuşulmaya devam ediyor. Yerli ve milli donanımlarını artıran ve gücüne güç katam Türkiye, İHA/SİHA'ların ardından bu kez de yerli denizaltıları ile analizlere konu oldu.

PİRİ REİS'E YÖNELİK ÇARPICI ANALİZ

İngiliz The Economist dergisi, geçtiğimiz mart ayında Gölcük Tersanesi'nde suya indirilen Piri Reis denizaltısına ilişkin çarpıcı bir analiz yayınladı. Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından inşa edilen 1. denizaltı olan Piri Reis'in teknik özelliklerinin yer aldığı yazıda, yeni tip denizaltıların Türkiye'nin askeri manevra alanını da genişleteceğine vurgu yapıldı.

Economist, Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan'a karşı üstünlük elde ettiğini belirtti.

"YUNANİSTAN İÇİN BAŞ AĞRISI"

Piri Reis denizaltısını Türkiye için 'gelecek zaferleri elde etmesine olanacak verecek bir araç' olarak tanımlayan Economist, bu gelişmeyi "Yunanistan için bir baş ağrısı" ifadeleriyle yayına taşıdı.

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege'de geçtiğimiz yıllar boyunca artan gerilime işaret eden İngiliz dergi, Türk donanmasının tartışılmaz üstünlüğünden bahsetti. Türkiye'nin yeni ve kapsamlı ekipmanlara sahip olduğunu belirten The Economist, yeni denizaltıların bu gerilime nokta koyabileceğini ifade etti.

TEKNİK ÖZELLİKLERİNE ÖVGÜ

Analizde, havadan bağımsız tahrik sistemine (AIP) sahip olan Piri Reis denizaltısının, ağır torpidolar ile deniz ve kara hedeflerine karşı güdümlü füze atma kabiliyetine sahip olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin konuşan Kiel Güvenlik Politikası Enstitüsü'nden Johannes, "Klasik dizel elektrik denizaltılar 2-3 gün suyun altında kalabilirken bu AIP denizaltı için bu süre 3 hafta. Piri Reis, reaktörleri kapatılamayan daha gürültülü nükleer enerjili denizaltılara kıyasla neredeyse sıfır gürültü emisyonu ile çalışıyor. Bu, Yunan-Türk geriliminin yaşandığı sığ sular için mükemmel bir özellik" dedi. (Sabah)

İsrailli araştırmacılar: Türk donanması, Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma İsrail'de bir üniversitede yapılan araştırmada Türk donanmasının, Doğu Akdeniz'deki en güçlü donanma olduğu belirtildi.